İYİ Parti İl Başkanlığı saldırısı faili yakalandı

Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
Türk Polisi yakalar İYİ Parti İl Başkanlığına isabet eden saldırı ile ilgili fail yakalandı. Sorumlu mevkidekilerin suçlamalarda bulunurken dikkatli olmaları gerekir. Bizim görevimiz yakalamak. Devletinize ve Polisinize itimat ediniz. Mahcup olursunuz.
Türk Polisi yakalar��— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) March 31, 2023
İYİ Parti İl Başkanlığına isabet eden saldırı ile ilgili fail yakalandı.
Sorumlu mevkidekilerin suçlamalarda
bulunurken dikkatli olmaları gerekir.
Bizim görevimiz yakalamak.
Devletinize ve Polisinize itimat ediniz.
Mahcup olursunuz.