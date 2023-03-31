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Güncel

İYİ Parti İl Başkanlığı saldırısı faili yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına yönelik silahlı saldırının failinin yakalandığını açıkladı.

31 Mart 2023 Cuma 17:51 - Güncelleme:
İYİ Parti İl Başkanlığı saldırısı faili yakalandı
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Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Türk Polisi yakalar İYİ Parti İl Başkanlığına isabet eden saldırı ile ilgili fail yakalandı. Sorumlu mevkidekilerin suçlamalarda bulunurken dikkatli olmaları gerekir. Bizim görevimiz yakalamak. Devletinize ve Polisinize itimat ediniz. Mahcup olursunuz.
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