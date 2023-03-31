İYİ Parti İl Başkanlığı saldırısı faili yakalandı

Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Türk Polisi yakalar��



İYİ Parti İl Başkanlığına isabet eden saldırı ile ilgili fail yakalandı.



Sorumlu mevkidekilerin suçlamalarda

bulunurken dikkatli olmaları gerekir.



Bizim görevimiz yakalamak.

Devletinize ve Polisinize itimat ediniz.

Mahcup olursunuz.