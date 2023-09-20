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İYİ Parti ile HDP arasında gizli ittifak! Deşifre etmişti, Akşener'e resti çekti: Beni susturamazsınız

Geçtiğimiz dönemlerde İYİ Parti'den istifa ederek, İYİ Parti'nin HDP ile olan gizli ittifakını deşifre eden Hasan Sami Özvarinli, Meral Akşener'e resti çekti. Meral Akşener'in kendisine 250 bin liralık tazminat davası açtığını belirten Özvarinli, 'Partideki FETÖ'cüleri açıkladım diye bana dava açtı. Bu ucuz taktiklerle beni susturamazsınız' diyerek tepki gösterdi.

20 Eylül 2023 Çarşamba 09:17 - Güncelleme:
İYİ Parti ile HDP arasında gizli ittifak! Deşifre etmişti, Akşener'e resti çekti: Beni susturamazsınız
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Meral Akşener'in grup toplantılarında yaptığı konuşmaların metin yazarlığını yapan Hasan Sami Özvarinli, 15 Nisan'da istifa ederek AK Parti'ye geçti. İstifasının ardından SABAH'a konuşan Özvarinli İYİ Parti içerisindeki FETÖ yapılanmasının partiyi esir aldığını belirterek, milliyetçilerin geri plana itildiğini, tüm kapıları FETÖ'cülerin tuttuğunu belirtmiş, partinin HDP ile gizli işbirliğini deşifre etmişti.

AKŞENER 250 BİN LİRALIK TAMZİNAT DAVASI AÇTI

Hasan Sami Özvarinli'nin açıklamalarının ardından İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, eski danışmanı hakkında 250 bin liralık tazminat davası açtı. Akşener'in açtığı davayı sosyal medya hesabından duyuran Hasan Sami Özvarinli şu ifadelere yer verdi; "Bu paralar bizim gibi insanlar için büyük paralar lakin mevzu millet olunca, canımızdan çok sevdiğimiz vatanımız olunca aslında değersiz rakamlar. Ben milletini, haysiyet ve şerefini asla para ile satmayan bir davanın temsilcisi olmak için yaşadım ve yaşıyorum. Sen bu duyguyu bilmezsin" dedi.

BU UCUZ TAKTİKLERLE BENİ SUSTURAMAZSINIZ

HDP ile gizli işbirliği ve partideki FETÖ'cüleri açıkladığı için Akşener'in kendisine dava açtığını belirterek; "Etrafındaki FETÖ müsveddelerini adlarıyla söyledim, HDP ile kurduğu gizli ve ucuz iş birliğini tek tek anlattım. Bu ucuz taktiklerle mi beni susturacaksınız. Hayatım boyunca ikiyüzlülerle mücadele ettim" dedi.

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