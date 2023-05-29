İYİ Parti'de 28 Mayıs depremi! Sağ kolu istifa etti

İYİ Parti Genel Başkan Danışmanı ve eski Gaziantep İl Başkanı Oğuz Hocaoğlu, partisinin gelinen süreçte yola çıktıkları hiçbir değeri yansıtmadığını, şahsi menfaatlerin ülke, vatan millet çıkarlarının üstünde tutulduğunu gördüğünü belirterek istifa ettiğini duyurdu.

İstifasını sosyal medya hesabından duyuran Hocaoğlu'nun açıklaması:

2011'de ülkemin ve milletimin milli menfaatleri için MHP'de değişim hareketini başlattık. Bu süreç sonucunda kendimi İyi Parti'de buldum. Ancak gelinen süreçte yola çıktığımız hiçbir değeri yansıtmayan şahsi menfaatlerin ülke, vatan millet çıkarlarının üstünde tutulduğunu gördüm. Vatanıma, milletimize daha iyi hizmet etmek amacıyla siyaset yapmıştık.

LİYAKATSİZ YÖNETİCİLER

Partiye gönül veren yüzbinlerce üyenin, milyonlarla vatandaşın umudu ciddiyetsiz ve liyakatsiz yöneticiler tarafından ciddiye alınmamıştır. Mevcut oy oranının korunmasını başarı olarak addedenlerle aynı yolda yürümenin bir manası kalmamıştır. Bu minvalde üyesi bulunduğun partiden ve genel başkan danışmanlığından istifa ediyorum. Bu süreçte bana inanan, güvenen tüm dostlarımdan helallik istiyorum. Sizlerle tanışmak dost arkadaş olmak gerçekten takdire şayandı. Görev aldığımız süreçte kalbini kırdığımız tüm arkadaşlardan da helallik istiyorum' dedi.

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