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Güncel

İYİ Parti'de ''Mansur Yavaş'' krizi istifa getirdi

İYİ Parti Ankara İl Başkanı Faruk Köylüoğlu, Mansur Yavaş'ın karşısına aday çıkarılması kararına itiraz ederek, görevinden istifa etti.

7 Ekim 2023 Cumartesi 20:04 - Güncelleme:
İYİ Parti'de ''Mansur Yavaş'' krizi istifa getirdi
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İYİ Parti Ankara İl Başkanı Faruk Köylüoğlu, partisinin 81 ilde işbirliği olmaksızın yerel seçimlere girilmesi kararı konusunda, parti yönetimiyle görüşleri çeliştiği için görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Köylüoğlu, yazılı açıklamasında, Genel Başkan Meral Akşener'in takdiriyle başladığı İYİ Parti Ankara İI Başkanlığı görevinde, yol arkadaşlarıyla büyük bir mücadele verdiklerini ve Ankara'ya duyduğu sevgiyi dile getirdi.

Göreve birlikte başladığı yol arkadaşlarıyla davaları uğruna tereddüt etmeden inandıkları doğruları söylediklerini, açık ve net olduklarını vurgulayan Köylüoğlu, şunları kaydetti:

"Partimiz Genel İdare Kurulunda alınan, 81 ilde işbirliği olmaksızın yerel seçimlere girilmesi kararının ardından, Ankara açısından çekincemizi dile getirmiş bulunduğumuzdan işbirliği yapmamız gerekliliği konusundaki görüşümüz parti yönetimimizle çeliştiği için görevimizden istifamız kaçınılmazdır. 29 Ocak 2023'te devraldığım İYİ Parti Ankara İl Başkanlığı görevimden bugün itibarıyla istifa ettiğimi kamuoyuna saygılarımla duyururum."

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