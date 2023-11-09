İYİ Parti'de ortalık fena karıştı! Akşener 2 ismin ipini çekti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün yaptığı konuşmada çok çarpıcı ifadeler kullandı. Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'na benzer şekilde parti içinde sırtından hançerlendiğini ima etti, "İsterse en yakınım olsun. Vallahi billahi değiştireceğim. En yakınım olsun, en güvendiğim olsun. Kazık atan herkesi buradan silmezsem adımı değiştireceğim." dedi. Akşener'in bu sözleri, kısa bir süre öncesine kadar en yakınında bulunan Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır ile Antalya Milletvekili Uğur Poyraz'a söylediği belirtildi.

BANKA HESAPLARINI İNCELETTİ

İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın, Genel Başkan Meral Akşener'in banka hesaplarını incelettiği, ayrıca belediyelerle de ticari ilişki kurduğu iddia ediliyor. Dikbayır'ın, banka hesaplarını incelettiğini duyan Akşener'in öfkesi konuşmasına yansırken, Dikbayır'ın partiden ayrılabileceği belirtiliyor.

Fotoğraftaki: İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır

POYRAZ, AKŞENER VE ÖZEL KALEMİ ALEYHİNDE KONUŞTU

İYİ Parti Antalya Milletvekili Uğur Poyraz'ın ise, Genel Başkan Akşener'in arkasından olumsuz ifadeler kullandığı, özel kalemini de bazı çevrelerde eleştirdiği belirtiliyor.

AK PARTİ'YE GEÇEN NEBİOĞLU'NU MİLLETVEKİLİ YAPMAKLA DA SUÇLANIYOR

Poyraz'ın suçlandığı bir başka konu da, İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye geçen Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu'nu partiye kazandırmak. Poyraz'ın da partiden ayrılabileceği kulislerde konuşuluyor.

Fotoğraftaki: İYİ Parti Antalya Milletvekili Uğur Poyraz

AKŞENER'İN DANIŞMANI İDE'NİN GÖNDERİLMESİ DE TARTIŞMA KONUSU

Meral Akşener'in uzun süre danışmanlığını yapan Murat İde, geçen hafta aniden partiden gönderilmişti. İde'nin partiden gönderilmesi de bir başka tartışma konusu. İde'nin gönderilmesi kararının Akşener'e sorulmadan alındığı belirtiliyor.