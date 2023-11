İYİ Parti'de peş peşe deprem! ''Daha ne istifalar gelecek'' çıkışı

14 ve 28 Mayıs seçimleri sonrası muhalefet tam anlamıyla bir kaynayan kazana döndü. Bu kaostan İYİ Parti en fazla nasibini alan partilerden biri oldu. İYİ Parti'de istifalar ve ayrılıklar sürüyor.

İYİ PARTİ ESKİŞEHİR MİLLETVEKİLİ İSTİFA ETTİ

Son olarak İYİ Parti Eskişehir milletvekili Nebi Hatipoğlu "Büyük Türk Milleti'nin bilgisine; Türkiye ve Eskişehir sevdalısı bir insan olarak çıktığım siyaset yolculuğunda, Eskişehir Milletvekili seçildiğim İyi Parti ile Genel Seçim sürecinden bu yana derin görüş ayrılıkları yaşamaktaydım. Parti içi istişare sürecimizin de sağlıklı yürümemesinden kaynaklı olarak, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'i de bilgilendirerek İyi Parti'den istifa ediyorum." açıklamasında bulunarak partisinden istifa etti.

İYİ Parti'de deprem! Nebi Hatipoğlu partiden istifa etti

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu ise akşam saatlerinde yaptığı paylaşımla Meral Akşener'in Basın Danışmanlığı görevini yürüten Murat İde'nin görevinden ayrıldığını bildirdi. Zorlu " Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in Basın Danışmanlığı görevini yürüten Sayın Murat İde'ye bugüne kadar yapmış olduğu çalışmalar ve katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki meslek yaşamında başarılar dileriz." ifadelerini kullandı.

ESKİ İLÇE BAŞKANI'NDAN ÇOK KONUŞULACAK YORUM

İşte bu yaşananların ardından Nebi Hatipoğlu'nun istifa açıklamasını alıntılayan İYİ Parti Eski Tuzla İlçe Başkanı İhsan Önder Albayrak, zehir zemberek ifadeler kullanarak Meral Akşener ve İYİ Parti yönetimini hedef aldı.

Albayrak Meral Akşener ve İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'yu etiketlediği bir sosyal medya açıklamasında "Göreceksiniz daha ne istifalar olacak" dedi ve partideki "maddi" ilişkilere dikkat çekti.

"İYİ PARTİ'DE PARAYI VEREN DÜDÜĞÜ ÇALAR"

Albayrak şunları paylaştı: Kuruluşundan itibaren hayatımın neredeyse her anını 7/24 İYİ Parti için harcadım. İl yöneticiliği yaptım, İlçe Başkanlığı yaptım. Maddi ve manevi her koşulun altından kalktım. Hatta Tuzla'da yüzde 23 oy oranını yakaladım. Anket şirketlerinin o tarihlerdeki yayınlarından görebilirsiniz... Gerek liyakat, gerekse emek olarak milletvekilliğini hakettiğimi düşünürken, aaa birde baktım ki parayı veren düdüğü çalar dediler. Oysa belki 3 katını harcamıştım o 5.5 senede... O an istifa kararı aldım.

"DAHA NE İSTİFALAR GELECEK"

Şimdi parayla verdiğiniz vekilliklerin hayrını görün. Bu daha ilk, göreceksiniz daha ne istifalar gelecek... Adam bastırmış parayı almış ilk sırayı ne vefa bekliyorsunuz ki... Satın alınmış vekillik bağlılık getirmez. Şimdi hem onları ve hem de bizim gibi Vatan sevdalılarını kaybettiniz. İyi parti Yönetimi, Bravo size...