İYİ Parti'de sular durulmuyor! İlçe Başkanı istifa edip AK Parti'ye katıldı

AK Parti'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu ilçe ziyaretlerine devam ediyor. Bu çerçevede günün erken saatlerinde Seyitgazi ilçesini ziyaret eden Hatipoğlu, buradaki programının ardından Han ilçesine gelerek, vatandaşlarla bir araya geldi. Han ilçesindeki çözümü istenen problemler hakkında bilgi alan Hatipoğlu, gerçekleştirdiği esnaf ziyaretinde vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerini dinledi. Ayrıca, İYİ Parti Han İlçe Başkanlığı'ndan istifa eden Fevzi Akpınar ile il yöneticisi Hakan Orhan Ak İYİ Parti'den istifa ederek, AK Parti'ye katıldı. Akpınar ile Ak'ın parti rozetlerini AK Parti İl Başkanı Süleyman Reyhan taktı.

Nebi Hatipoğlu, Han Belediyesi'nin başkan adayının yakın bir tarihte açıklanacağı bilgisini paylaştı.