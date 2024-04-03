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Güncel

İYİ Parti'de üst düzey istifa!Buğra Kavuncu ile Burak Akburak görevinden ayrıldı

İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Buğra Kavuncu, Teşkilat Başkanlığı görevinden, Burak Akburak da İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı görevinden istifa ettiğini duyurdu.

AA3 Nisan 2024 Çarşamba 20:28 - Güncelleme:
İYİ Parti'de üst düzey istifa!Buğra Kavuncu ile Burak Akburak görevinden ayrıldı
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Kavuncu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olduğunu, ancak seçimi beklediklerinin çok altında bir sonuçla tamamladıklarını belirtti.

Buğra Kavuncu, şunları kaydetti:

"Tüm bu şartlar altında, ben de üzerime düşen sorumluluğu yerine getirerek, gerek yapılacak olan olağanüstü kongremizin daha sağlıklı ve demokratik bir ortamda yapılabilmesi, gerekse İstanbul'da aldığımız sonuçla doğrudan ilişkili olarak, 8 aydır yürütmekte olduğum Teşkilat Başkanlığı görevimden istifa ediyorum."

Kavuncu, bundan sonraki süreçte, İYİ Parti İstanbul Milletvekili olarak Türkiye için çalışmaya devam edeceğini bildirdi.

BURAK AKBURAK'TAN AÇIKLAMA

Burak Akburak ise Yerel Yönetimler Başkanlığı görevinden istifa etti.

Burak Akburak "Büyük bir onurla yapmış olduğum Yerel Yönetimler Başkanlığı görevimden istifa ediyorum. Büyük Kongremizin, Türkiye'nin umudunun İYİ Parti olduğunun tescillendiği bir kongre olacağının bilinmesini istiyorum. Her daim Liderimizin yanındayım! Sevgi ve Saygılarımla" sözleri ile İYİ Parti'den istifa ettiğini duyurdu.

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