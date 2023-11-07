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İYİ Parti'de üst düzey istifa

Erdoğan Yıldırım, İYİ Parti Orta Doğu Politikaları Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa etti.

IHA7 Kasım 2023 Salı 15:36 - Güncelleme:
İYİ Parti'de üst düzey istifa
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Kars-Ardahan-Iğdır Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Dr. Erdoğan Yıldırım, İYİ Parti Orta Doğu Politikaları Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa etti. Dr. Yıldırım, 2023 Genel Seçimleri'nde İYİ Parti'den Ankara 2. Bölge milletvekili adayı olarak gösterilmişti.

Yıldırım, bugün itibarıyla sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak İYİ Parti'den istifa ettiğini belirtti.

Dr. Yıldırım paylaşımında, "Aziz milletim, saygıdeğer dostlarım; ülkemizin kalkınması ve milletimizin refahını artırmak amacıyla 2023 yılında İYİ Parti'de aktif siyasete başladım. Siyasete girmemin temel amacı, milletimizin refahını artırmak, kamu yönetiminde etkinlik ve verimliliği sağlamak, sosyal sorumluluklarımı yerine getirmek ve çocuklarımıza daha müreffeh bir ülke bırakmaktı. Toplumsal yararı öngören, samimi, iyi niyetli, ulvi gaye ve hedeflerle İYİ Parti'den Ankara 2. Bölge milletvekili adayı oldum. Ancak, aktif siyasetin içinde bulunduğum süreçte, esas olarak ülkemiz ve milletimizin refahının artırılmasını öngören amaç, hedef ve projelerimin İYİ Parti'de karşılık bulmadığını gördüm. Siyasi çalışmalar sırasında şahit olduğum tatsız olaylar ve gelişmeler sonucunda, İYİ Parti üst yönetiminin her geçen gün daha çok yıprandığını ve yüce milletimizin güvenine mazhar olamayacağını gördüm. Ülkemiz ve milletimizin menfaatleri yerine bireysel çıkarların öncelikli olduğu bir siyasi oluşumun içinde kalmamın da doğru olmadığını anladım. Siyasette istikrar sağlanamadığı müddetçe, ülkenin kalkınması sağlanamaz. İstikrarlı siyaset yapılmadan partilerin geleceği de doğru inşa edilemez. İktidar ve muhalefet partilerinin tek amacı ülkeye hizmet olmalıdır. Söylenen her söz, yapılan her icraat ve atılan her adım, ülkemizin ve geleceğimiz için çok önemlidir. Muhalefet görevini üstlenenlerin, en az iktidar kadar sorumluluk taşımaları gerekir. Ülkemizin ve milletimizin menfaatleri için yapılan icraatlar alkışlanmalı, eksik ve yanlış projeler için ise yeni ve doğru çözümler ortaya konulmalıdır. Muhalefet yapmak, sadece eleştirmek ve kendi konumunu korumak olmamalıdır. Türkiye'nin yeni yüzyılında ülkeme ve milletime olan sorumluluğumu yerine getirmek, genç nesillere daha iyi bir gelecek sağlamak ve ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine taşımak için üzerime düşen her türlü fedakârlığı yapmaya hazır olduğumu bir kez daha ifade etmek isterim. Bu düşünce ve yaşanan gelişmeler neticesinde, gördüğüm lüzum üzerine, İYİ Parti Orta Doğu Politikaları Başkan Yardımcılığı görevimden ve İYİ Parti üyeliğinden istifa ediyorum. Kamuoyuna saygıyla arz olunur" ifadelerine yer verdi.

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