İYİ Parti'den İmamoğlu'na ret! Karşı oy kullandığı ortaya çıktı

Geçtiğimiz gün Erzurum'da kaçak miting düzenleyerek provokasyona neden olan 7'li koalisyonun ortaklarından CHP'li Ekrem İmamoğlu bu seferde Sivas'ta kaçak miting düzenlediği için gündeme geldi.

İYİ PARTİ'DEN İMAMOĞLU'NA RET

7 Mayıs'ta kaçak miting yapan İmamoğlu hakkında, Sivas Merkez 1. İlçe Seçim Kurulu tarafından belirlenen alanın dışında halka seslendiği gerekçesiyle AK Parti adına İlçe Seçim Kurulu Üyesi Av. Bünyamin Er tarafından suç duyurusunda bulunuldu.

Ekrem İmamoğlu'nun Sivas'ta yapacağı miting talebine, İlçe Seçim Kurulu'nun gönderdiği cevapta İYİ Parti'li Seçim Kurulu üyesi Ertuğrul Kuşderci'nin İmamoğlu'na izin verilmemesi yönünde oy kullandığı görüldü.