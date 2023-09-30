İYİ Partili vekil fena rezil oldu! Yaptığı paylaşımı silmek zorunda kaldı

İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu dün gece sosyal medya hesaplarından Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Başkan Aktaş'ı hedef alan bir paylaşımda bulundu.

Geçmiş yıllarda seyyar satıcı bir çocuğun zabıta memurları tarafından uzaklaştırıldığı videonun altına, "Hayırdır @bursabüyükşehir Belediyesi! 15 yaşındaki bir çocuğu 15 zabıta memuruyla derdest etmek neyin nesidir? O çocuğu seyyar satıcılıkla ekmeğini kazanmaya mecbur bırakan şartları düşünün ve bu zulmü yapmadan önce kendi çocuğunuzu onun yerine bir koyun! Ayıptır ayıp, Allah'tan korkun!... Sn.@Alinuraktaş70, git bu çocuktan ve ailesinden özür dile, zabıtana da bu emri verenlere çeki düzen ver" şeklinde yorum yapıp sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Bu paylaşıma kısa süre sonra Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da sosyal medyadan cevap verdi.

İşte Aktaş'ın İYİ Partili vekile verdiği cevap: "Hayırdır @YS_Türkoğlu, sırf şahsıma yine çamur atmak amacıyla 10 yılı aşkın süre önceki bir videoyu hiç araştırmadan yayınlamak hangi siyasi ahlaka uyuyor? O dönemde ben ilçe belediye başkanıydım. Çamur atmak için harcadığın eforu şehre katkı yapmak için kullanmanı, Allah'tan korkmanı, özür dilemeni ve bir daha yapmamanı önereceğim ama güzel bir atasözü var; "Huylu huyundan vazgeçmez!"

İYİ Partili Türkoğlu'nun paylaşımını gören AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan da kendisine sosyal medya hesabından cevap verdi:

"Bir tane yapıcı, bir tane akıllıca ve bir tane gerçeğe dayalı muhaliflik yapsalar ses etmeyecek yazmayacağım! Aslını öğrenmeden detaylarını sormadan, ne oldu, nasıl oldu bilmeden neden bunları yazarsınız?! Eski ve alakasız bir video vs... üzerinden sosyal medyada ses getirmeye mi çabalıyorsunuz?" Bu memleketin bu şehrin vekili bunu yapmamalı! Yazık!"

Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş ve AK Parti Bursa İl Başkanı Gürkan'ın paylaşımlarının ardından İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu yaptığı videolu paylaşımını sosyal medyasından kaldırdı.