İZBAN 10 Aralık'ta greve gidiyor

Demiryolu İşçileri Sendikası (Demiryol-İş) İzmir Şubesi, 10 Aralık saat 05.00 itibarıyla İzmir Banliyö Sistemi AŞ'de (İZBAN) greve gidileceğini bildirdi.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, 11 Temmuz 2018 tarihinden bu yana İZBAN'da devam eden ancak herhangi bir ilerleme kaydedilemeyen Toplu İş Sözleşme (TİS) sürecinde, yasal sürenin tamamının barışçıl yollardan anlaşmak üzere kullanıldığı belirtildi.

İZBAN çalışanlarına yıllık her şey dahil yüzde 12 ila 15 arasında zam önerisinde bulunulduğu hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Geçinebilecek bir ücret almak için yasal hakkımız olan grev süresince arkadaşlarımızın ücret almayacaklarını, grevin bir anlamda işsizlik olduğunu ve hiç istemediğimiz halde açlık sınırının altında ücret teklif eden işverenimiz tarafından grev yapmaya zorlandığımızın herkes tarafından bilinmesini isteriz. Aldığımız grev kararını 10 Aralık 2018 tarihinde saat 05.00'ten itibaren uygulamaya başlayacağız."