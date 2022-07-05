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  • İzinsiz kazılarla 2 bin 713 parça kaçak tarihi eser buldu, evini müzeye çevirdi
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İzinsiz kazılarla 2 bin 713 parça kaçak tarihi eser buldu, evini müzeye çevirdi

Antalya'da, jandarma operasyonunda Likya ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 2 bin 712 parça eser ele geçirilirken, 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

IHA5 Temmuz 2022 Salı 17:42 - Güncelleme:
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Kaş Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünce Kasaba Mahallesi'nde ikamet eden V.K. isimli şahsın izinsiz kazı yaparak ve çevresinden topladığı çok sayıda tarihi eseri evinde bulundurduğu ve satmaya çalıştığı bilgisi alındı. Alınan bilginin teyit edilmesi üzerine Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, Kaş Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri ile birlikte V.K. isimli şahsa ait evde arama yapıldı.

EVİ KAÇAK TARİHİ ESERLERLE MÜZEYE ÇEVİRMİŞ

İkamette yapılan arama neticesinde; Likya ve Roma dönemine ait; 2 bin 515 adet sikke, 1 adet heykel, 1 adet heykel başı, 2 adet mezar steli, 3 adet sütun, 2 adet kandil, 3 adet gözyaşı şişesi, 1 adet vazo, 47 adet yüzük, 35 adet ok ucu, 5 adet bilezik, 9 adet kolye ucu, 45 adet obje, 3 adet mühür, 12 adet metal kap, 17 adet küp, 11 adet testi olmak üzere toplam 2 bin 713 parça tarihi eser bulunarak el konuldu. Arama sırasında evde bulunan A.Ş. ve B.Ç. isimli şahıslar da V.K. ile birlikte yakalandı.

Olayla ilgili Cumhuriyet Savcısının talimatıyla adli işlemlere başlandı.

  • Antalya
  • Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü
  • tarihi eser

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