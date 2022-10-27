İzmir açıklarında 103 düzensiz göçmen yakalandı, 7 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Seferihisar, Menderes, Dikili ve Çeşme ilçeleri açıklarında lastik botlar içerisinde göçmelerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye giden ekipler, 103 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yine Menderes ilçesi açıklarında içerisinde bir grup düzensiz göçmenin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunduğu bilgisi üzerine görevlendirilen sahil güvenlik botu 7 düzensiz göçmeni kurtardı.

İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.