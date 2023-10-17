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İzmir açıklarında 128 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında Türk kara sularına itilen 128 düzensiz göçmen kurtarıldı, yasa dışı yollardan yurt dışına geçmek isteyen 41 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu iddia edilen 3 şüpheli yakalandı.

AA17 Ekim 2023 Salı 20:35 - Güncelleme:
İzmir açıklarında 128 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Seferihisar ilçesi açıklarında lastik botlarda düzensiz göçmen olduğu bilgisi alındı. Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik botlardaki 89 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Ekipler, Urla açıklarında geri itilen can salındaki 18, Çeşme açıklarında geri itilen lastik bottaki 21 düzensiz göçmeni de kurtardı.

Öte yandan, Çeşme'de Sahil Güvenlik Mobil Radarı'nın ahşap teknede bir grup düzensiz göçmen olduğunu tespit etmesi üzerine Sahil Güvenlik botu görevlendirildi. Teknede 19 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla bağlantılı olarak İlçe Jandarma Komutanlığı ile yapılan çalışmada 3 göçmen kaçakçısı gözaltına alındı.

Dikili açıklarında da 22 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine gönderildi.

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