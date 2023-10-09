İSTANBUL 20°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Ekim 2023 Pazartesi / 25 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,6751
  • EURO
    29,2662
  • ALTIN
    1646.96
  • BIST100
    8464.93
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İzmir açıklarında 197 düzensiz göçmen yakalandı
Güncel

İzmir açıklarında 197 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in açıklarında yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 197 düzensiz göçmen yakalandı.

AA9 Ekim 2023 Pazartesi 06:58 - Güncelleme:
İzmir açıklarında 197 düzensiz göçmen yakalandı
ABONE OL

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı tarafından, İzmir açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Bölgeye sevk edilen ekipler, 49 düzensiz göçmeni yakaladı. Olayla ilgili göçmen kaçakçısı oldukları belirlenen 3 kişi gözaltına alındı.

Ekipler, Çeşme ve Foça ilçeleri açıklarında da yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan lastik botlardaki toplam 148 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.