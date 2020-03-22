İzmir açıklarında 30 sığınmacı yakalandı

AA 22 Mart 2020 Pazar 19:46 - Güncelleme: 22 Mart 2020 Pazar 19:49

Alınan bilgiye göre, Çeşme ilçesi Karaabdullah Burnu açıklarında lastik bot olduğunu tespit eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bölgeye hareket etti.



Ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu lastik bottaki 9 Kongo, 4 Togo, 3 Orta Afrika, 2 Angola, 2 Somali ve 1 Suriye uyruklu 21 sığınmacıyı karaya çıkardı.

Öte yandan ekipler, Dikili ilçesi Madra Çayı açıklarında da sürat teknesinde Suriye uyruklu 9 sığınmacıyı yakaladı.

Sığınmacılar, işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.



