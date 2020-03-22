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İzmir açıklarında 30 sığınmacı yakalandı

İzmir'in Çeşme ve Dikili ilçelerinde sürat teknesi ve botla Yunanistan'a geçmeye çalışan 30 sığınmacı yakalandı.

AA22 Mart 2020 Pazar 19:46 - Güncelleme: 22 Mart 2020 Pazar 19:49
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Alınan bilgiye göre, Çeşme ilçesi Karaabdullah Burnu açıklarında lastik bot olduğunu tespit eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bölgeye hareket etti.

Ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu lastik bottaki 9 Kongo, 4 Togo, 3 Orta Afrika, 2 Angola, 2 Somali ve 1 Suriye uyruklu 21 sığınmacıyı karaya çıkardı.

Öte yandan ekipler, Dikili ilçesi Madra Çayı açıklarında da sürat teknesinde Suriye uyruklu 9 sığınmacıyı yakaladı.

Sığınmacılar, işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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