İSTANBUL 32°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Ağustos 2023 Perşembe / 14 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,6855
  • EURO
    28,9991
  • ALTIN
    1664.36
  • BIST100
    7917.93
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İzmir açıklarında onlarca düzensiz göçmen kurtarıldı
Güncel

İzmir açıklarında onlarca düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Çeşme, Dikili, Seferihisar ve Karaburun ilçeleri açıklarında 72 düzensiz göçmen kurtarıldı, 73 düzensiz göçmen yakalandı.

AA31 Ağustos 2023 Perşembe 19:42 - Güncelleme:
İzmir açıklarında onlarca düzensiz göçmen kurtarıldı
ABONE OL

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme, Dikili ve Seferihisar ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik botlardaki 72 düzensiz göçmen, ekipler tarafından kurtarıldı.

Seferihisar açıklarında, lastik bottaki 14 düzensiz göçmen ekipler tarafından yakalandı.

Karaburun ilçesi açıklarında durdurulan lastik botta 27 düzensiz göçmenin yakalanmasının ardından İlçe Jandarma Komutanlığı ile yapılan işbirliği neticesinde göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 3 kişi gözaltına alındı.

Çeşme ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından tespit edilen 32 düzensiz göçmen lastik botta yakalandı.

Jandarma ekipleriyle koordineli çalışmanın ardından göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 7 şüpheli gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.