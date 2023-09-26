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İzmir Adliyesi karşısındaki silahlı çatışmada yeni gelişme

İzmir Adliyesi karşısındaki bir lokantada dün 1 kişinin ölümü 5 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli sayısı 21'e yükseldi.

AA26 Eylül 2023 Salı 12:47 - Güncelleme:
İzmir Adliyesi karşısındaki silahlı çatışmada yeni gelişme
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Alınan bilgiye göre, yaralılardan 2'si tedavilerinin ardından gözaltına alındı. Polis, kavgaya karıştığı iddia edilen 3 şüpheliyi daha yakaladı. Böylece olaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli sayısı 21'e çıktı.

Operasyonlarda 4 tabanca ele geçirildi.

Öte yandan yaralılardan birinin daha taburcu edildiği, ikisinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Karabağlar ilçesinde Lokman Çakar ile yoldan geçen motosikletli kurye Serkan Kara'nın hayatını kaybettiği 2020'deki silahlı kavgaya ilişkin İzmir 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın tarafları, dünkü duruşmanın ardından Bayraklı ilçesindeki adliye binası karşısında bulunan döner lokantasında karşı karşıya gelmişti.

Silahlı kavgada 20 yaşındaki Umut Ertek hayatını kaybetmiş, 5 kişi yaralanmıştı. Adliye çevresinde de paniğe neden olan silahlı kavgaya karıştığı belirlenen 16 kişi gözaltına alınmıştı.

  • silahlı kavga
  • gözaltılar
  • İzmir Adliye

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