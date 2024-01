İzmir Belediye Başkan Adayı Dağ: Bu şehrin her köşesinde her hanesinde iz bırakacağız

Seçim çalışmalarına Karşıyaka ilçesinde devam eden Dağ, ilk olarak Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın anıt mezarını ziyaret etti, karanfil bırakarak dua okudu.

Daha sonra Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karşıyaka Şube Başkanı Halil Taşçı'yı ziyaret eden Dağ, İzmir'de kendisiyle diyaloğa geçen her kişiye siyasal görüşüne bakmadan yardımcı olmaya çalıştığını dile getirdi.

Seçildiği takdirde klasik bir belediye başkanı olmayacağının altını çizen Dağ, şunları kaydetti:

"Bu şehrin her köşesinde her hanesinde iz bırakacağız. Yol, köprü yapacağız ama kentsel dönüşümü de çözeceğiz. Bunun yanında her hanede mutlaka bir eserimiz olacak. İnsanlara direkt dokunacak, kalbine girecek işler yapacağız. İzmir'deki 4,5 milyon hemşehrimizin çok daha huzurlu, çok daha mutlu, onun hayatıyla ilgilendiğini hissedecek şekilde bir durum içinde olacağız. İzmir'in çok şeye ihtiyacı var. Bizler taşın altına sadece elimizi değil tüm vücudumuzu koymaya hazırız."

Şube başkanı Halil Taşçı da Dağ'ın İzmir'e çok büyük katkı sunacağına inandıklarını söyledi.

Hamza Dağ, buradaki programının ardından Karşıyaka Çarşısı'nda esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla sohbet etti, talep ve önerilerini dinledi.