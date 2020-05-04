DHA 04 Mayıs 2020 Pazartesi 07:53 - Güncelleme: 04 Mayıs 2020 Pazartesi 07:53

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kentin plaka kodu olan 35’ten yola çıkarak 3 Mayıs'ın gelecek yıldan itibaren 'Dünya İzmirliler Günü' olarak kutlanacağını açıklamasının ardından AK Parti ve MHP'li siyasetçilerden tepki geldi. Konuya ilişkin sosyal medya üzerinden açıklama yapan AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya, Tunç Soyer'in göreve geldiği günden bu yana herkesin belediye başkanı olmaktan uzak şekilde bölücülüğü, ayrımcılığı ve kamplaştırmayı esas aldığını belirtti. İzmir’in doğum günü olan 9 Eylül’e de Soyer’in alternatif üretmeye kalktığını ifade eden Kaya, "Güzel İzmir'imizde farklı görüş ve düşüncelerden herkesin İzmirlilik ruhu ve kıvancıyla kutladığı 9 Eylül tarihi, bir milletin yeniden doğuşunu ilan ettiği tarihtir. İzmir'in tek günü vardır, o da 9 Eylül'dür. İzmirlilerin ortak duygu birlikteliğini hiç kimse bölemez. 9 Eylül, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman silah arkadaşlarını, Hasan Tahsin'i, Yüzbaşı Şerafettin'i, bu toprakları kuvayı milliye ruhuyla bize vatan yapan tüm aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet, şükran, saygı ve rahmetle andığımız gündür. İzmir'in günü 9 Eylül'dür” dedi.

'İÇİ BOŞ VE YERSİZ MEŞGALEDE BULUNUYOR'

Öte yandan, İzmir'in dinamiklerinden görüş alınmadan, sivil toplum kuruluşları ve İzmir halkına sorulmadan alınan bu kararın tek dayanağının kentin plaka kodu olduğuna kaydeden AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli, Soyer’in içi boş ve yersiz bir meşgalede bulunduğunu belirterek şu ifadelerde bulundu:

"En önemlisi de haksız yere bize yönelttikleri 'tek adam' eleştirileri ile çelişkiye düşmüştür. Demokrasiyi, dayanışma kültürünü sindirmiş, tarih yazmış bir şehre bunu dayatmak hak değildir. İzmir’in bir günü vardır. O da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Belkahve'den bu şehre gururla baktığı zafer günüdür. İzmir’in düşman işgalinden kurtulduğu 9 Eylül tarihidir. Gündem ve ihtiyaç değilken neden böyle bir arayışa girdiklerini anlamak zor."

MHP DE TEPKİ GÖSTERDİ

Bir şehri anlamlı hale getirenin plakası değil, şanlı tarihi olduğunu belirten MHP İzmir İl Başkanı Şahin, "Tunç Soyer, bir şehri anlamlı hale getiren plakası değil, şanlı tarihidir. 9 Eylül İzmir'in ve İzmirlinin en müstesna günüdür. İzmir'in değerleri ile oynama, oynatmayız. 3 Mayıs, Atatürk'ün Türk milliyetçiliği umdeleri üzerine kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin faşist tek parti cuntası tarafından sanık sandalyesine oturtulma günüdür." dedi.