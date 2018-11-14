İzmir, Manisa ve Aydın için zirai don uyarısı
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü İzmir, Manisa ve Aydın'da zirai don olayına karşı vatandaşları uyardı.
- AA
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 15 Kasım Perşembe günü ilk saatlerden itibaren İzmir ve Aydın'ın iç kesimleriyle Manisa genelinde hafif, Manisa'nın doğusunda ise orta kuvvette zirai don beklendiği belirtildi.
Zirai donun etkisinin 17 Kasım Cumartesi sabahına kadar sürmesinin tahmin edildiği bildirildi.
Açıklamada, tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
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