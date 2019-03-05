İzmir merkezli 15 ilde FETÖ operasyonu yapıldı

İzmir merkezli 15 ilde silahlı terör örgütü FETÖ'ye yönelik yapılan operasyonda aralarında 22'si muvazzaf toplam 37 askeri personele yönelik operasyon başlatıldı.

Şüpheli askerlerin arasında 3 albay, bir binbaşı, 2 kara pilot yüzbaşı rütbesinde olup aktif çalışanların da olduğu öğrenildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri,silahlı terör örgütü FETÖ'nün mahrem yapılanması tarafından büfe telefonları ile aranarak irtibat kurulduğu 22'si muvazzaf 37 şüpheliyi tespit etti.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın şüpheliler hakkında yakalama kararı vermesinin ardından harekete geçen İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İzmir merkezli 15 ilde, sabah saatlerinde 15 ilde operasyona başladı. Şüpheli askerlerin arasında 3 albay, bir binbaşı, 2 kara pilot yüzbaşı rütbesinde olup aktif çalışanların da olduğu ifade edildi.

2. OPERASYON PKK'YA

Öte yandan, Dikili Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro amirliği tarafından, Dikili ilçesinde PKK/KCK terör örgütü ile irtibatlı olduğu 9 şüpheli tespit edildi.

Dikili Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan yakalama ve arama kararına istinaden, sabah saatlerine, Dikili ve Ağrı'da, 9 şüpheliye yönelik yapılan operasyonda, 6 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapıla aramalarda; çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan 8 şüpheli ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.