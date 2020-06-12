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Güncel

İzmir merkezli 26 ilde FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik operasyon

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı okullarındaki sınavlarında yapılan usulsüzlüklere ilişkin İzmir merkezli 26 ilde düzenlenen operasyon kapsamında İstanbul'da gözaltına alınan 15 şüpheli savcılığa gönderildi.

AA12 Haziran 2020 Cuma 11:30 - Güncelleme: 12 Haziran 2020 Cuma 11:31
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ üyelerince 2004-2016 yılları arasında, Hava Kuvvetleri Komutanlığı okullarında astsubay ve subay alımlarına yönelik mülakat sınavlarında yapılan usulsüzlüklere ilişkin haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanması için 9 Haziran'da 26 ilde operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında İstanbul'da ise 15 muvazzaf asker gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

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