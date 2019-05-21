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İzmir merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 13 gözaltı

İzmir merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

  • AA
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında aralarında örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen zanlıların da bulunduğu 17 kişi hakkında yakalama kararı verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İzmir merkezli Ankara, Eskişehir ve Manisa'da gerçekleştirilen operasyonda 13 şüpheli yakalandı.

Bu arada gözaltına alınanlar arasında bulunan Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru F.B'nin ByLock kullanıcısı olduğu öğrenildi.

Firari şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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