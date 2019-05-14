İzmir merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu

İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün kripto haberleşme programı ByLock kullanıcısı olan aralarında gazeteci, avukat ve öğretmeninde bulunduğu 19 şüpheliyi tespit etti. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan yakalama kararının ardından harekete geçen polis ekipleri, sabah saatlerinde İzmir merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon yaptı. Yapılan operasyon kapsamında 14 şüpheli gözaltına alındı. Firari 5 şüphelinin yakalaması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.