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İzmir ve çevre illerinde kar yağışı

İzmir, Manisa, Denizli ve Uşak'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı görülüyor.

AA29 Mart 2023 Çarşamba 11:57 - Güncelleme:
İzmir ve çevre illerinde kar yağışı
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İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Bozdağ Mahallesi'nde gece başlayan yağışla birlikte orman ve sokaklar karla kaplandı.

Karayolları 21. Şube Şefliğine bağlı ekipler, Bozdağ Mahallesi ile Salihli ilçesi arasındaki yolu açık tutmak için çalışma yürütüyor.

Bozdağ Muhtarı İsmail Hakkı Balcı, baharın gelmesini beklerken kar manzarasıyla karşılaştıklarını, yağışların bereket getirmesini dilediklerini belirtti.

Kar yağışları nedeniyle bazı yollarda ulaşımda zorluk çekildiğini ifade eden Balcı, ilçe belediyesi ve karayolları ekiplerinin tuzlama ve kar küreme çalışması yürüttüğünü bildirdi.

Öte yandan, İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler de Birgi Mahallesi'ndeki kontrol noktasında zincirsiz ve kış lastiği bulunmayan araçlara geçiş izni vermiyor.

- MANİSA

Manisa merkezinde ise 1517 rakımlı Spil Dağı Milli Parkı'nda kar yağışı etkili oldu. Kar kalınlığının 20 santimetreye ulaştığı bölgede, Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolları açık tutmak için çalışma başlattı.

Jandarma ekipleri, kar lastiği ve zinciri olmayan araçların milli parka çıkmasına izin vermiyor.

Kula, Gördes, Demirci, Akhisar ve Turgutlu'da da yüksek kesimlerde kar yağışı sürüyor.

- DENİZLİ VE UŞAK

Denizli'de etkili olan kar nedeniyle Antalya kara yolu üzerinde bulunan Cankurtaran mevkisinde trafik akışı zaman zaman duruyor.

Karayolları ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışması yaptığı bölgede jandarma ekipleri, kar lastiği ve zinciri olmayan araçların geçişine izin vermiyor.

Kar yağışının yoğun şekilde etkili olduğu Uşak'ta da Ankara kara yolunun açık tutulması için Karayolları 25. Şube Şefliği ekipleri, kar küreme ve tuzlama yapıyor.

İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler, bazı ilçe merkezlerindeki bağlantı yollarında çalışma yürütüyor.

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