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İzmir merkezli 5 ilde yürütülen eş zamanlı operasyonlarda 46 şahıs yakaladı

İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İzmir'in ilçelerinde bazı şahısların kurdukları atölyelerde izinsiz olarak ateşli silah ve mühimmat imalatı yaptıkları, sonrasında bu silahların ticaretini yaptıkları belirlendi.

  • Muammer Başkan / TürkMedya Ege Temsilcisi
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Ayrıca şüphelilerin aracılar vasıtası ile piyasaya sürdükleri, söz konusu silahları kargo şirketleri ile sahte gönderici ve alıcı isimleri bildirerek çeşitli illere de satışının yapıldığı tespit edildi.

Yaklaşık 3 aydır şüphelileri takip eden Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah imalatı yapan, imal edilmiş silahların ticaretini yapan ve bunların satışında aracılık yaparak haksız menfaat temin ettiği değerlendirilen 53 şüpheliyi belirledi.

Polis ekipleri şahısların, kiraladıkları işyerlerinde ve ikametlerinde silah yapımında kullanılan aletler, makineler ve özel olarak hazırlanmış kalıpları ile komple ateşli silah ve parçaları imal ettikleri, ateşli silah mermilerini atabilecek tadilatları gerçekleştirdikleri, imal veya tadil ettikleri silahları sattıkları tespit etti.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz 5 mart günü, İzmir ve ilçeleri ile Manisa, Aydın, Konya ve Hakkâri illerinde eş zamanlı operasyonlarda 46 şahis yakaladı.

Bu kapsamda yapılan operasyonda yakalanan şahısların üzerlerinde işyerlerinde araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda; 87 adet ruhsatsız tabanca, 120 adet tabanca sürgüsü, 1500 adet tabanca gövdesi, 350 adet tabanca yayı, 500 adet yiv setli namlu, 12 adet silah kalıbı (Enjeksiyon ve döküm) 10 adet makina (Enjeksiyon, Torna, Erozyon, Döküm, Freze, Pres, matkap), Binlerce ufak metal veya plastik silah parçaları, Yüzlerce muhtelif çaplarda fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan 46 şüphelinin işlemleri emniyette devam ediyor. Şüphelilerin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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