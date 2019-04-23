16°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8305
  • 6,5659
  • 238.881
  • 95.952
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

İzmir-Aydın Otoyolunda kamyon ile otomobil şarampole uçtu

İzmir-Aydın Otoyolunun Torbalı ilçesi Yeniköy mevkiinde meydana gelen kaza sonucunda kamyon ile otomobil şarampole devrildi. Kazada 1 kişi ölürken, 1 kişi de yaralandı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kaza, saat 00.30 sıralarında Torbalı ilçesi Yeniköy mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydın istikametinde İzmir istikametine seyir halinde olan ve Fatih Atıcı'nın (30) kullandığı 35 KD 5015 plakalı otomobilin belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek, Adem İzmirli (55) yönetimindeki 07 ACJ 740 plakalı kamyon ile çarpıştı. Kazada, kamyon ile otomobil bariyerleri aşarak şarampole devrildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve AKS 110 ekibi sevk edildi.  Olay yerine gelen sağlık ekipleri kamyon sürücüsü Adem İzmirli'nin hayatını kaybettiğini belirledi. İzmirli'nin cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Fatih Atıcı ise 112 Acil Servis ekipleri tarafından Torbalı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Atıcı’nın hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi. 
 
Öte yandan, polis ve jandarma ekiplerince olay yerinde yapılan incelemenin ardından kamyon ile otomobil vinç yardımıyla şarampolden çıkarıldı. Kaza nedeniyle trafik akışı bir süre tek şeritten verilirken, araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
 
Adem İzmirli'nin arkadaşı İsmail Uygun nakliyecilik yaptıklarını ve İzmirli'nin Datça'dan yüklediği patatesi İzmir Hali'ne götürdüğünü kendisinden de bir saat önce yola çıktığını ifade etti.

Sri Lanka’da kilise ve otellere eş zamanlı patlamalar: 138 ölü, 400 yaralı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Dışişlerinden Astana açıklaması

Dışişlerinden Astana açıklaması

Vali Yerlikaya: 18 bina ve çevresinde risk analizi yapılacak

Vali Yerlikaya: 18 bina ve çevresinde risk analizi yapılacak

Murat Çiçek'in acı günü

Murat Çiçek'in acı günü

Muğla'da korkutan deprem

Muğla'da korkutan deprem

Osmaniye'de dehşet

Osmaniye'de dehşet

AK Parti: YSK'ya bugüne kadar verilmiş en kapsamlı dosyayı sunduk

AK Parti: YSK'ya bugüne kadar verilmiş en kapsamlı dosyayı sunduk

Libya'da sıcak gelişme

Libya'da sıcak gelişme

Çavuşoğlu: Petrolü herhangi bir ülkeden almayı teklif etmek haddini aşmaktır

Çavuşoğlu: Petrolü herhangi bir ülkeden almayı teklif etmek haddini aşmaktır
 

POPÜLER HABERLER

Jandarma´dan 23 Nisan klibi

Jandarma´dan 23 Nisan klibi

Milli gururumuz Bayraktar, Ukrayna'da operasyonel oldu

Milli gururumuz Bayraktar, Ukrayna'da operasyonel oldu

Dördüncü çocuk işareti

Dördüncü çocuk işareti

5 gün sonra tarih oluyor

5 gün sonra tarih oluyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA