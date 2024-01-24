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  • İzmir'de 12 yaşındaki kız çocuğu bıçakla öldürüldü
Güncel

İzmir'de 12 yaşındaki kız çocuğu bıçakla öldürüldü

İzmir'in Karabağlar ilçesindeki evde 12 yaşındaki kız çocuğu bıçakla öldürüldü, çocuğun 34 yaşındaki annesi yaralandı.

AA24 Ocak 2024 Çarşamba 14:33 - Güncelleme:
İzmir'de 12 yaşındaki kız çocuğu bıçakla öldürüldü
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Alınan bilgiye göre, Yüzbaşı Şerafettin Mahallesi'ndeki müstakil eve dış kapının camını kırarak giren zanlı, evde ikamet eden Suzan Ediz (34) ile Behiye Ediz'i (12) bıçakla yaraladı.

Şüphelinin kaçmasının ardından anne-kız, yardım istemek için sokağa çıktı.

Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan müdahaleye rağmen 12 yaşındaki kız çocuğu olay yerinde yaşamını yitirdi.

Ağır yaralanan anne İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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