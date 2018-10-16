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İzmir'de 21 öğrenci ve 1 öğretmen gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki Bademli Ortaokulu'ndaki 21 öğrenci ve 1 öğretmen gıda zehirlenmesi şüphesiyle kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Öğrenci ve öğretmenin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

  • DHA
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Olay, bugün gündüz saatlerinde Bademli Ortaokulu'nda meydana geldi. Okuldaki öğle yemeğinin ardından 21 öğrenci mide bulantısı, ateş ve kusma şikayeti nedeniyle öğretmenlerine bilgi verdi. Öğretmenlerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri 21 ve 1 öğretmeni ambulanslarla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınan öğrencilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
 
Olayı duyan Ödemiş Kaymakamı Kasım Fikret Dayıoğlu ve Ödemiş İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahattin Gengörü hastaneye gelerek çocukların durumuyla ilgili doktorlardan bilgi aldı. Hastane çıkışında olayla ilgili açıklama Gengörü, "Öğrencilerin ve öğretmenin sağlık durumu iyi. Tüm öğrencilerimimiz ve öğretmen kısa süre sonra taburcu edilecek" dedi. 
 
Öte yandan, olayla ilgili soruşturma başlatan İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü okuldaki öğle yemeğinden alınan numuneleri Tarım ve Orman Bakanlığı laboratuvarına gönderdi. 
 
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 

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