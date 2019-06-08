İzmir'de 39 kaçak göçmen yakalandı
İzmir'in Foça ilçesinde, lastik botla yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan 39 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
- DHA
Foça'nın Kuzey Harabeler bölgesinde, saat 01.30 sıralarında, lastik bot içinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik ekibi harekete geçti. Yeri belirlenen bot, Sahil Güvenlik görevlilerince durduruldu. 23'ü Kongo, 7'si Irak, 6'sı Orta Afrika, 2'si Togo ve 1'i Filistin uyruklu toplam 39 kaçak göçmen Sahil Güvenlik botuna alındı. 17'si erkek, 15'i kadın, 7'si çocuk olan kaçaklar, kimlik tespit işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.