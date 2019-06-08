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İzmir'de 39 kaçak göçmen yakalandı

İzmir'in Foça ilçesinde, lastik botla yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan 39 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

  • DHA
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Foça'nın Kuzey Harabeler bölgesinde, saat 01.30 sıralarında, lastik bot içinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik ekibi harekete geçti. Yeri belirlenen bot, Sahil Güvenlik görevlilerince durduruldu. 23'ü Kongo, 7'si Irak, 6'sı Orta Afrika, 2'si Togo ve 1'i Filistin uyruklu toplam 39 kaçak göçmen Sahil Güvenlik botuna alındı. 17'si erkek, 15'i kadın, 7'si çocuk olan kaçaklar, kimlik tespit işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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