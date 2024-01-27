İzmir'de 5.1 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde saat 08.19'da merkez üssü İzmir'in Menderes ilçesi açıkları olan 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kuşadası Körfezi'ndeki sarsıntının derinliği 8,51 kilometre olarak ölçüldü.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD, "Ege Denizi'nde, İzmir ilimizin Menderes ilçesi açıklarında saat 08.19'da meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmekte olup ekiplerimiz teyakkuz halindedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." açıklamasında bulundu.

Ege Denizi'nde, İzmir ilimizin Menderes ilçesi açıklarında saat 08.19'da meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır.



Saha tarama çalışmaları devam etmekte olup ekiplerimiz teyakkuz halindedir.



Etkilenen vatandaşlarımıza... https://t.co/VHX2fIUTNj — AFAD (@AFADBaskanlik) January 27, 2024

EGE DENİZİ'NDEKİ DEPREME İLİŞKİN ŞU ANA KADAR OLUMSUZLUK BİLDİRİLMEDİ

Ege Denizi'nde merkez üssü İzmir'in Menderes ilçesi açıkları olan 5,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin İzmir ve Aydın'da şu ana kadar olumsuzluk bildirilmediği belirtildi.

İzmir Valisi Süleyman Elban, X sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada İzmirlilere geçmiş olsun dileğinde bulunarak, "Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - Menderes merkezli olarak saat 08.19 itibarıyla meydana gelen 5,1 şiddetindeki depremle ilgili Valiliğimize bildirilen bir olumsuzluk yoktur." ifadesini kullandı.

Aydın Valisi Yakup Canbolat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar yansıyan bir olumsuzluk yok, alan taraması devam ediyor." dedi.

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ'TAN İZMİR'DEKİ DEPREM NEDENİYLE "GEÇMİŞ OLSUN" MESAJI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İzmir'in Menderes ilçesi açıklarında meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "İzmir'in Menderes ilçesi açıklarında meydana gelen ve civar illerde de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin." ifadelerini kullandı.