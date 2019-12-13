İzmir'de 55 düzensiz göçmen yakalandı
İzmir'in Çeşme ilçesinde 55 düzensiz göçmen yakalandı.
- AA
Sahil Güvenlik ekipleri, Teke Burnu açıklarında hareket halindeki lastik botu tespit etti.
Botu durduran ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 37 Afganistan, 6 Gana, 3 Senegal, 3 Somali, 2 Eritre, 2 Togo ve 2 Sudan uyruklu düzensiz göçmeni kıyıya çıkardı.
Göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.