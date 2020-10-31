AA 30 Ekim 2020 Cuma 14:54 - Güncelleme: 31 Ekim 2020 Cumartesi 07:17

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.51'de Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17 kilometre açığında 6,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

BAKAN KURUM: 5 BİNANIN YIKILDIĞI BİLGİSİNİ ALDIK

İşte İzmir'de meydana gelen depremden son dakika fotoğrafları! Depremin 16,54 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "(İzmir'deki deprem) Bornova ve Bayraklı'da 5 binanın yıkıldığı bilgisini aldık. Enkaz altında da vatandaşlarımız var. Afet Koordinasyon Merkezi valilik bünyesinde oluşturuldu. Tüm bakanlıklarımız, AFAD'ımız İzmir ve ilçelerine yönlendirilmiş durumda. Tüm ekiplerimizi seferber etme suretiyle vatandaşlarımızın yaralarını hızlı şekilde saracağız." dedi.

İZMİR VALİSİ: 70 KİŞİ KURTARILDI

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, 6,6 büyüklüğündeki depremde enkaz altından şu ana kadar 70 civarında kişinin kurtarıldığını bildirdi.

VALİ YERLİKAYA: İSTANBUL'DA BİR OLUMSUZLUK YOK

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da da hissedilen depremle ilgili olarak herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. Tüm vatandaşlarımıza ve İzmir'e geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.



BAKAN SOYLU: 6 BİNA YIKILDI

İçişleri Bakanı Soylu, "Şu ana kadar İzmir Bornova ve Bayraklı’da 6 bina yıkılma ihbarı geldi. Uşak, Denizli, Manisa, Balikesir, Aydın ve Muğla’da ufak çatlaklar dışında ve can kaybı ile ilgili herhangi bir ihbar gelmemiştir. Ekiplerimiz sahada tarama ve müdahalelerine devam etmektedir. Geçmiş olsun" açıklamasında bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ege Denizi'nde meydana gelen deprem nedeniyle Batman'daki programını iptal edip, deprem bölgesine gitmek üzere yola çıktı.

SEFERİHİSAR DEPREMİNİN ARDINDAN EGE DENİZİ'NDE 6 ARTÇI SARSINTI OLDU

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Seferihisar açıkları Ege Denizi'nde 14.51'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından, 23'ünün büyüklüğü 4'ün üzerinde 196 artçı sarsıntı kaydedildi.

BAŞKAN ERDOĞAN: GEREKLİ ÇALIŞMALARA BAŞLAMAK İÇİN HAREKETE GEÇTİK

Sosyal medyadan açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İzmir’de meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Devletimizin tüm imkanlarıyla depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız. İlgili tüm kurumlarımızla, bakanlarımızla bölgede gerekli çalışmalara başlamak için harekete geçtik." dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI SOYER'DEN DEPREMLE İLGİLİ BİLGİ ALDI

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile depremle ilgili telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'de meydana gelen depremle ilgili İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer ile telefonda görüştü.

Erdoğan, görüşmede, İzmir halkına "geçmiş olsun" dileklerini ileterek, deprem ve arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaraların en kısa sürede sarılması için devletin bütün imkanlarıyla İzmirlilerin yanında olduğunu belirtti.

KANDİLLİ: ARTÇILARIN 15 GÜN SÜRECEK

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener; İzmir'de meydana gelen depreme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nde yapılan açıklamada Özener, "1.5 saatte 21 artçı deprem meydana geldi. Bu büyüklükteki bir depremin 1 derece altına kadar yani 5,8 5,9 büyüklüğünde artçılar bekleniyor. Bugün tsunami meydana geldi. Deprem olduktan tam 9 dakika sonra üye ülkelere tsunami uyarı mesajını gönderildi. Vatandaşlardan isteğimiz kıyı bölgelerindeyseniz hızla kıyı bölgesinden uzaklaşarak barınmakta fayda var. Artçıların süreceği çok açık. Evlere girmemekte ve artçılara hazırlık olunmalı" dedi.

MSB'DE KRİZ MASASI KURULDU: 2 HELİKOPTER 3 NAKLİYE UÇAĞI YÖNLENDİRİLDİ

İzmir’de meydana gelen deprem sonrası Milli Savunma Bakanlığı’nda kriz masası oluşturuldu. 2 helikopter 3 nakliye uçağı bölgeye sevk edildi.

Merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi olan deprem sonrası Milli Savunma Bakanlığı da harekete geçti.

TSK’ya ait 2 helikopterin arama-kurtarma çalışmalarına katılmak üzere görevlendirildi.

Arama-kurtarma ekiplerinin bölgeye intikali için Ankara, Erzurum ve Diyarbakır’dan kalkacak Hava Kuvvetleri'ne ait 3 nakliye uçağı da İzmir’e yönlendirildi.

Yine MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada bakanlığa bağlı birlik ve kurumlarda herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediği duyuruldu.

AFAD: BÖLGEYE 3 MİLYON TL ACİL YARDIM ÖDENEĞİ GÖNDERİLDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada, "Deprem sonrasında 13’ü 4’ün üzerinde olmak üzere 33 artçı sarsıntı yaşanmıştır. Sağlık Afet Koordinasyon Merkezi’nden (SAKOM) alınan ilk bilgilere göre 1’i boğulma olmak üzere 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 120 vatandaşımız yaralanmıştır. Ege Bölgesi genelinde hissedilen deprem sonrasında İzmir ve Aydın başta olmak depremden etkilenen tüm illerde alan tarama çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca TSK tarafından havadan tarama çalışmaları yürütülmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Deprem sonrasında tüm bakanlık ve İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezlerinin teyakkuza geçirildiği belirtilen açıklamada, "İstanbul, Afyon, Bursa, Sakarya Kütahya, Eskişehir, Çanakkale, Muğla, Balıkesir, Manisa, Konya, Denizli, Uşak ve Isparta İl AFAD Müdürlükleri bölgeye sevk edilmiş, AFAD il ve birlik müdürlükleri teyakkuz haline geçirilmiştir. Sakarya, Bursa ve Afyon’dan toplam 3 mobil koordinasyon tırı bölgeye yönlendirilmiştir. UMKE ve 112 Acil Yardım ekiplerinden 53 araç ve 189 personel bölgede görevlendirilmiştir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmeye göre İzmir, Muğla ve Aydın illerinde toplam 115 sahada enerji ve 10 sahada ise servis kesintisi bulunmakta olup, kesintilerin giderilmesi için ekipler çalışmaktadır" denildi.

AFAD Başkanlığı tarafından bölgede yürütülen çalışmalarda kullanılmak üzere 3 milyon TL acil yardım ödeneği gönderildiği açıklanırken, Türkiye Afet Müdahale Planı’na göre arama-kurtarma, sağlık, destek çalışmalarının kesintisiz olarak yürütülmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda tüm çalışma gruplarının 7 gün 24 saat çalışma sistemine geçtiği ifade edildi. AFAD’dan yapılan açıklamada vatandaşlara şu uyarılarda bulunuldu:

"Afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerekmektedir. Yollar acil yardım araçları için boş bırakılmalıdır. Depremden sonra evler terk edilirken, ortamda herhangi bir doğalgaz kokusu olmaması halinde doğalgaz ve su vanaları ile elektrik şalterleri kapatılmalıdır. Vatandaşlarımız, acil yardıma ihtiyaç duymadıkları sürece telefonlarını kullanmamalıdır. Yardıma ihtiyaç duyabilecek bebek, çocuk, yaşlı ve engellilere destek olunmalıdır. Gelişmeler ve bölgedeki deprem aktivitesi, İçişleri Bakanlığı AFAD tarafından 7/24 takip edilmektedir."

BAKAN SELÇUK: OKULLARIMIZDA SIKITILI BİR DURUM BULUNMUYOR

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "İzmir merkezli deprem sonrası yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Okullarımızla ilgili sıkıntılı bir durum bulunmuyor. Duamız ve çabamız, enkaz altındaki tüm vatandaşlarımıza sağ salim kavuşmak için..." dedi.

ERBAŞ: EVLERİNE GİREMEYEN VATANDAŞLARIMIZ CAMİLERİMİZDE KALABİLİR

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İzmir'deki 6.6 büyüklüğündeki depreme ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulunarak, "İzmir’de yaşanan deprem nedeniyle evlerine giremeyen vatandaşlarımız, arzu etmeleri halinde din görevlilerimizin rehberliğinde uygun olan camilerimizde diledikleri kadar kalabilirler" ifadelerini kullandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile AK Parti İzmir Milletvekili Yıldırım, İzmir’de kriz merkezinde düzenlenen basın toplantısında açıklama yaptı.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI MURAT KURUM'UN AÇIKLAMALARINDAN ÖNE ÇIKANLAR:



114 artçı deprem meydana geldi. 12 can kaybı, 522 yaralı vatandaşımız var. 8 vatandaşımız yoğun bakımda ve gerekli müdahaleler yapılmaktadır.

6,6 büyüklüğündeki depremin sonrasında 4 ve üzerinde 21 olmak üzere 114 artçı deprem meydana geldi.

TARIM VE ORMAN BAKANI BEKİR PAKDEMİRLİ'NİN AÇIKLAMALARI:



İzmir ve çevresinde 5 gün içinde yağış beklenmiyor.

Buradaki en büyük önceliğimiz ne kadar hayat kurtarabilirsek o kadar iyi.

İzmir ve çevresinde yağış beklenmiyor. Evlerine girmek istemeyen vatandaşlarımız için artı olacaktır.

Olay çok üzücü. Bayraklı'daki binada 3 defa adım atma ile 7'nci kata ulaştım. Bu binanın altında kurtarılmaya bekleyen insanlar var.

ADALET BAKANI ADDÜLHAMİT GÜL'DEN ÖNEMLİ AÇIKLAMALARI:



Tüm kurumlarımız bugün ve sonraki günlerde çalışmalarını sürdürecektir. Ceza infaz kurumlarında herhangi bir sıkıntı yoktur.

AFAD SON DURUMU PAYLAŞTI

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde vefat edenlerin sayısının 24'e yükseldiğini açıkladı.

AFAD'dan yapılan açıklamada, saat 04.00 itibarıyla depremin ardından 31'inin büyüklüğü 4'ün üzerinde, 341 artçı sarsıntı yaşandığı belirtildi.

Sağlık Afet Koordinasyon Merkezinden (SAKOM) alınan bilgiye göre, 1'i boğulma nedeniyle olmak üzere 24 vatandaşın depremde hayatını kaybettiği kaydedilen açıklamada, İzmir'de 743, Manisa'da 5, Balıkesir'de 2 ve Aydın'da 54 olmak üzere 804 kişinin yaralandığı bildirildi.

Açıklamada, arama kurtarma çalışmaları yürütülen 17 binadan 8'inde çalışmaların tamamlandığı, kalan 9 binada çalışmaların devam ettiği kaydedildi.