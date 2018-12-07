İzmir'de 95 düzensiz göçmen yakalandı
İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışanlara yönelik iki operasyonda 95 düzensiz göçmen yakalandı.
- AA
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Madra Çayı açıklarındaki devriye faaliyeti sırasında bir lastik botu fark etti.
Lastik botu durduran ekipler Yunan adalarına geçmeye çalışan 18'i çocuk, 14'ü kadın 50 Afganistan uyrukluyu kıyıya getirdi.
Ekiplerin aldığı diğer bir ihbar doğrultusunda aynı bölgede düzensiz göçmenlere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, 22'si çocuk 13'ü kadın toplam 45 Afganistan uyruklu yakalandı.
Afganların işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.
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