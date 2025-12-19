İSTANBUL 14°C / 7°C
İzmir'de 99 düzensiz göçmen yakalandı: Aralarında çocuklar da var

İzmir'in Aliağa ve Seferihisar ilçelerinde 99 düzensiz göçmen yakalandı. Aralarında çocukların da olduğu bildirildi.

AA19 Aralık 2025 Cuma 23:11 - Güncelleme:
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesindeki açıklamaya göre, Aliağa açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

Ekiplerce durdurulan lastik bottaki 4'ü çocuk 18 düzensiz göçmen yakalandı.

Seferihisar açıklarında Sahil Güvenlik'e ait insansız hava aracı tarafından lastik botta bir grup düzensiz göçmenin olduğu tespit edildi.

Bölgeye sevk edilen ekipler, lastik bottaki 14 düzensiz göçmeni yakaladı.

Aynı ilçe açıklarında ise durdurulan lastik bottaki 1'i çocuk 40 düzensiz göçmen yakalandı.

Aynı ilçede görevli Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Timi ve Doğanbey Jandarma Karakol Komutanlığı personelince kara üzerinde tespit edilen 5'i çocuk, 27 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

