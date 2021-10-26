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İzmir'de araç ağaca çarptı: 1 ölü

İzmir'in Balçova ilçesinde hafif ticari aracın ağaca çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

AA26 Ekim 2021 Salı 06:43 - Güncelleme: 26 Ekim 2021 Salı 06:43
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Mustafa Kemal Sahil Bulvarı yan yolunda, Narlıdere'den Balçova istikametine ilerleyen Mustafa Kılıç (25) idaresindeki 35 AZ 258 plakalı hafif ticari araç, kenarda bulunan çitleri yıktıktan sonra ağaca çarptı.

Sürücü Kılıç olay yerinde hayatını kaybederken araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Araçta sıkışan Kılıç'ın cesedi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kılıç'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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