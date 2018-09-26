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İzmir'de aranan 247 kişi yakalandı

İzmir'de, huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla yapılan denetimlerde, farklı suçlardan aranan 247 kişi yakalandı.

  • DHA
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 17- 23 Eylül günlerinde, İzmir genelinde denetim yaptı. Denetimlerde 17 bin 245 kişinin kimlik sorgusu yapılırken, farklı suçlardan aranan 247 kişi yakalandı. Şüpheliler arasındaki 20 kişinin, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında arandığı ortaya çıktı. Ekipler, 431 araç ile 277 motosikleti inceledi. Denetimlerde yapılan aramalarda ise 3 ruhsatsız tabanca, 9 kurusıkı, 2 pompalı tüfek, 24 mermi, 46 fişek, 97 gram esrar, 4 gram kokain ve 251 uyuşturucu hap ele geçirildi.
 

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