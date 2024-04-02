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İzmir'de baba vahşeti: Eşi barışmayı kabul etmeyince çocuklarını vurup intihar etti

İzmir'de bir ay önce yaşanan tartışmanın ardından 2 çocuğunu da alarak evden ayrılan Elif A. (30), aile büyüklerinin araya girmesiyle eşi Umut A. (34) ile görüştü. Umut A., eşinin barışma teklifini kabul etmemesi üzerine eşyalarını vermek ve birlikte zaman geçirmek üzere çocukları ve eşinin bir yakınıyla eve döndü. Umut A., yatak odasında eşyaları toplarken bu sırada tabanca ile iki çocuğuna ve kendisine ateş etti. Hastaneye kaldırılan baba ve 2 kızından Tuğçe A. (6) yaşamını yitirirken diğer kızı Seda A.'nın (10) ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

DHA2 Nisan 2024 Salı 07:08 - Güncelleme:
İzmir'de baba vahşeti: Eşi barışmayı kabul etmeyince çocuklarını vurup intihar etti
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Olay, dün 22.00 sıralarında Abdi İpekçi Mahallesi 3721 sokaktaki bir evde meydana geldi. Şiddetli geçimsizlik nedeniyle Elif A., bir ay önce 2 kızını da alarak eşini terk etti. Umut A., iddiaya göre görüştüğü eşinin akrabalarından barışmak istediğini eşi ile kendisini buluşturmalarını istedi. Aile büyüklerinin ara girmesiyle Elif A. beraberinde 2 kızı ile birlikte bir akrabasının evinde eşi ile bir araya geldi. Çiftin yaptığı görüşmede Elif A., barışma teklifini kabul etmedi. Bunun üzerine Umut Aktaş, birlikte zaman geçirmek ve eşyalarını vermek üzere çocukları Tuğçe ve Seda A.'nın yanı sıra eşinin akrabası Veysi K. ile evine gitti.

YATAK ODASINDA ÇOCUKLARINI VURUP, İNTİHARA KALKIŞTI

Eve gelen Umut A., eşinin akrabası salonda otururken, 2 kızı ile birlikte yatak odasına gitti. Umut A., eşyaları topladığı sırada odada bulunan tabanca ile önce 2 kızına ardından da kendisine ateş etti. Silih sesleri üzerine sesleri üzerine odaya giren Veysi K., 2 çocuk ile babalarını kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. İhbar üzerine adese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Tuğçe A., Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, baba Umut A. ile diğer kızı Seda A. ise İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

TALİHSİZ TUĞÇE KURTARILAMADI

Hastanelerde tedaviye alınan yaralılardan karnından vurulan Tuğçe A., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tuğçe A.'nın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kurşunla başlarından vuruldukları belirlenen Seda A. ile Umut A.'nın ise tedavilerine devam edildiği ve hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

CANİ BABA ÖLDÜ

Tuğçe A.'yı (6) öldürüp, Seda A.'yı (10) yaraladıktan sonra aynı tabancayla intihar girişiminde bulunan Umut A. (34), tedaviye alındığı İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde öldü. Umut A.'nın cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.

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