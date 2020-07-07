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İzmir'de bir gemide 276 sığınmacı yakalandı: 8 organizatör gözaltında!

İzmir'in Narlıdere ilçesi açıklarında bir gemide 276 sığınmacı yakalandı, organizatör oldukları iddiasıyla 8 kişi gözaltına alındı.

DHA07 Temmuz 2020 Salı 09:21 - Güncelleme: 07 Temmuz 2020 Salı 10:16
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İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün gece, Narlıdere'nin Sahilevleri açıklarındaki tankerde kaçak göçmenler olduğunu öğrendi.

Bunun üzerine Sahil Güvenlik ekipleri ve deniz polisi, ortak operasyon yaptı. Tankeri kontrol eden ekipler, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 276 kaçak göçmen ile geçişi organize eden 8 organizatörü yakaladı.

284 kişi, tekneyle birlikte kıyıya getirildi. Kaçak göçmenlerin, kimlik tespit işlemleri sürerken, organizatörlük yapan şüphelilerin ise sorgulandığı öğrenildi.

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