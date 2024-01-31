İSTANBUL 8°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Ocak 2024 Çarşamba / 19 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,3594
  • EURO
    32,8952
  • ALTIN
    1989.37
  • BIST100
    8488.19
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İzmir'de bir kişinin ölümüne neden olan 1 şüpheli tutuklandı
Güncel

İzmir'de bir kişinin ölümüne neden olan 1 şüpheli tutuklandı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde tabancayla vurularak yaralanan ve otomobille kaçmaya çalışırken kaza yapan kişinin ölümüne ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

AA31 Ocak 2024 Çarşamba 12:44 - Güncelleme:
İzmir'de bir kişinin ölümüne neden olan 1 şüpheli tutuklandı
ABONE OL

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, 23 Ocak'ta Vatan Mahallesi Polat Caddesi'nde tabancayla yaralanıp otomobille kaçmaya çalışırken kaza yapan ve kaldırıldığı hastanede hayatının kaybeden Recep Baysener'in (31) ölümüne ilişkin gözaltına alınan şüpheli Baran A. (25) ile 3 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Baran A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, K.A, D.C. ile Ö.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

OLAY

Vatan Mahallesi Polat Caddesi'nde 23 Ocak'ta, Recep Baysener yönetimindeki 34 HIP 327 plakalı otomobil, iki araca çarptıktan sonra devrilmişti. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden sürücü Baysener'in sırtından tabancayla yaralandığı ortaya çıkmıştı.

Yapılan incelemelerde, tabancayla otomobilin arkasından ateş edildiğini belirleyen polis, şüphelilerden birinin Baran A. olduğu ve Urla ilçesinde bir arkadaşının evinde saklandığını tespit etmiş, zanlıyı suç aletiyle yakalamıştı. Şüpheli Baran A'nın kaçmasına yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla 3 kişi daha gözaltına alınmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.