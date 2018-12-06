İzmir'de ByLock operasyonu: 6 gözaltı
İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
- AA
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla 13 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 6 zanlıyı gözaltına aldı. Adreslerinde bulunamayan diğer zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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