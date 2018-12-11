İzmir'de 'ByLock' operasyonu: 9 gözaltı

Haklarında yakalama kararı verilen 19 kişiden, aralarında öğretmen, doktor, avukat ve meslekten ihraç edilmiş emniyet şube müdürü de bulunan 9'u gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandıkları belirlenen 19 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bunun üzerine İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir merkezli olarak İstanbul, Ankara, Antalya ve Manisa illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda 19 şüpheliden 9'u olan A.A., F.S., K.T., R.D., S.K., B.S., Z.D., S.E. ve T.A. gözaltına alındı. Şüphelilerin arasında öğretmen, doktor, avukat ve meslekten ihraç edilmiş bir emniyet şube müdürünün de bulunduğu belirtildi. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, diğer 10 kişinin yakalınması için de çalışma yapıldığı bildirildi.