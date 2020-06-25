İSTANBUL 27°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8568
  • EURO
    7,7129
  • ALTIN
    388.484
  • BIST100
    114449
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İzmir'de çıkan tartışmada 2 kişi silahla yaralandı
Güncel

İzmir'de çıkan tartışmada 2 kişi silahla yaralandı

İzmir'in Konak ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışmada, 2 kişi silahla yaralandı.

AA25 Haziran 2020 Perşembe 07:08 - Güncelleme: 25 Haziran 2020 Perşembe 07:08
ABONE OL

Alınan bilgiye göre, Alsancak semtinde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine açılan ateş sonucu Mustafa Talha Ö. (25) ile Hidayet B. (30) yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılardan Mustafa Talha Ö. 112 Acil Servis ekiplerince Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Hidayet B. ise Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan polis, şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kamerası kayıttayken aracı ile hortumun içine girdi

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.