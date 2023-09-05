İzmir'de çirkin saldırı! Tesettürlü kadınları hedef aldı

Başörtüsü ve çarşaf düşmanlığı İzmir'de hortladı. Foça ilçesinde "Atatürkçüyüz biz. Böyle insanlar görmek istemiyoruz." sözleriyle çarşaflı kadınlara hakaret eden kişi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

BAŞÖRTÜLÜ KADINLARA SÖZLÜ TACİZDE BULUNDU

Foça ilçesinde yolda yürüyen bir kadın, karşılaştığı başörtülü kadınları hedef aldı. Sözlü tacizde bulunan şahıs, saldırgan ifadeler kullandı. Mağdur kadın ise o anları kayıt altına aldı. Foça ilçesinde ortaya çıkan çirkin görüntüler, sosyal medyada yayınlanınca gündem oldu. Başörtülü kadına saldıran kişiye tepki yağdı.



TEPKİ ÇEKEN DİYALOG

Sosyal medyadan büyük tepki alan görüntülerdeki diyalog şu şekilde gerçekleşti;:

- Tesettür düşmanı kadın, "Atatürk çocuklarıyız biz. O zaman çocuğu da sokun çarşafa. Atatürkçüyüz biz. Haydi gidin kara böcekler." dedi.

- Mağdur kadın ise, "Atatürk çocuğu falan değiliz. Kapatın gözlerinizi. Sen de açmışsın kendini biz sana bir şey diyor muyuz? Size ne çocuğumuzdan. Bu bizim kendi tercihimiz." sözleriyle sakinliğini koruması da dikkatlerden kaçmadı.