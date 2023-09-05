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Güncel

İzmir'de çirkin saldırı! Tesettürlü kadınları hedef aldı

İzmir'in Foça ilçesinde bir kadın, yolda yürüyen tesettürlü kadınlara çirkin bir saldırıda bulundu. Çarşaflı kadınlara hakaret eden kişi, 'Atatürkçüyüz biz. Böyle insanlar görmek istemiyoruz. Haydi gidin kara böcekler.' diye iğrenç ifadeler kullandı. Kameraya alınan bu olay anı büyük tepki çeki.

5 Eylül 2023 Salı 11:06 - Güncelleme:
İzmir'de çirkin saldırı! Tesettürlü kadınları hedef aldı
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Başörtüsü ve çarşaf düşmanlığı İzmir'de hortladı. Foça ilçesinde "Atatürkçüyüz biz. Böyle insanlar görmek istemiyoruz." sözleriyle çarşaflı kadınlara hakaret eden kişi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

BAŞÖRTÜLÜ KADINLARA SÖZLÜ TACİZDE BULUNDU

Foça ilçesinde yolda yürüyen bir kadın, karşılaştığı başörtülü kadınları hedef aldı. Sözlü tacizde bulunan şahıs, saldırgan ifadeler kullandı. Mağdur kadın ise o anları kayıt altına aldı. Foça ilçesinde ortaya çıkan çirkin görüntüler, sosyal medyada yayınlanınca gündem oldu. Başörtülü kadına saldıran kişiye tepki yağdı.

TEPKİ ÇEKEN DİYALOG

Sosyal medyadan büyük tepki alan görüntülerdeki diyalog şu şekilde gerçekleşti;:

- Tesettür düşmanı kadın, "Atatürk çocuklarıyız biz. O zaman çocuğu da sokun çarşafa. Atatürkçüyüz biz. Haydi gidin kara böcekler." dedi.

- Mağdur kadın ise, "Atatürk çocuğu falan değiliz. Kapatın gözlerinizi. Sen de açmışsın kendini biz sana bir şey diyor muyuz? Size ne çocuğumuzdan. Bu bizim kendi tercihimiz." sözleriyle sakinliğini koruması da dikkatlerden kaçmadı.

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