İSTANBUL 7°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9661
  • EURO
    6,6729
  • ALTIN
    300.809
  • BIST100
    112865
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İzmir'de eylem arayışında oldukları belirtilen 7 DEAŞ mensubu yakalandı
Güncel

İzmir'de eylem arayışında oldukları belirtilen 7 DEAŞ mensubu yakalandı

İzmir'de, eylem arayışında oldukları belirtilen terör örgütü DEAŞ mensubu 7 şüpheli gözaltına alındı.

AA07.01.2020  09:40 - Güncelleme: 07.01.2020  09:41

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ içerisinde çatışma bölgelerinde faaliyet gösteren bazı şüphelilerin Türkiye'ye giriş yaptıklarını belirledi.

Çatışma bölgeleriyle irtibat halinde ve DEAŞ elebaşının öldürülmesinin ardından eylem arayışında oldukları tespit edilen örgüt mensuplarının yakalanması için operasyon başlatıldı.

Kent merkezi ve Tire ilçesinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 5'i Suriye uyruklu 7 zanlı yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde örgütsel doküman ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlıların işlemleri devam ediyor.

SpaceX yörüngeye 60 internet uydusu gönderdi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Hafter'e ilk darbe böyle vurulacak
Hafter'e ilk darbe böyle vurulacak

Hafter'e ilk darbe böyle vurulacak

'Trablus kırmızı çizgimizdir'
'Trablus kırmızı çizgimizdir'

'Trablus kırmızı çizgimizdir'

Çarpıcı yorum: Üçlü ittifakta zayıf halka seçildi
Çarpıcı yorum: Üçlü ittifakta zayıf halka seçildi

Çarpıcı yorum: Üçlü ittifakta zayıf halka seçildi

İttifak arayışlarına başladılar
İttifak arayışlarına başladılar

İttifak arayışlarına başladılar
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.