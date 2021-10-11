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İzmir'de dehşet: 1 ölü

İzmir'in Buca ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

AA11 Ekim 2021 Pazartesi 06:32 - Güncelleme: 11 Ekim 2021 Pazartesi 06:32
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Çamlıkule Mahallesi 222 Sokak'ta Mahsun Aslan (30) ile A.F. ve S.F. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Aslan, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı.

Şüpheliler olay yerinden otomobille kaçarken ağır yaralanan Aslan, yakınları tarafından Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine götürüldü.

Aslan, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Evli ve 20 günlük bebek babası olan Aslan'nın cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırdı.

Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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