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İzmir'de düğün sonrası ortalık karıştı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde düğün sonrası çıkan kavgaya müdahaleye giden polis bıçaklı saldırı sonucu yaralandı.

AA17 Eylül 2022 Cumartesi 07:10 - Güncelleme:
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Osmangazi Mahallesi'nde düğün sonrası kavga çıktığı ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Ekipler, kavga sonrası elinde bıçakla sokakta dolaşan E.K'ye bıçağı bırakması yönünde uyarıda bulundu.

Uyarıları dinlemeyen E.K'ye biber gazı ile müdahale edildi.

Müdahale sırasında elindeki bıçağı rastgele savuran şüpheli, polis memuru F.K'yi yüzünden yaraladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Şüpheli olay yerine gelen takviye ekipler tarafından gözaltına alındı.

Meslektaşları tarafından Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralı polis memurunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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