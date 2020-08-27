İzmir'de düğün yasağı var mı? İzmir Valiliği düğün genelgesi

27 Ağustos 2020 Perşembe 12:33 - Güncelleme: 27 Ağustos 2020 Perşembe 12:33

Düğünlere yönelik kısıtlama sürerken, İzmir'de yaşayan ve yeni evlenecek olanların aklına İzmir'de düğün yasağı var mı? sorusu geldi. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeye göre; Bazı illerde sünnet düğünü, kına gecesi, nişan, mevlit gibi etkinliklerin yasaklanmasına, yapılacak düğün ve nikahların en fazla 2 saat içinde tamamlanmasına karar verildi. Bazı illerdeyse sokak düğünleri tamamen yasaklandı. Peki İzmir'de düğün yasağı var mı? İşte İzmir Valiliği düğün genelgesi ve alınan yeni kararlar.

İZMİR'DE DÜĞÜN YASAĞI VAR MI?

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yayımlanan İzmir Valiliği düğün genelgesine göre; İzmir'de düğün yasağıı kapsamında koronavirüs salgını için alınan tedbirler belli oldu. Geçtiğimiz haftalarda, bir çok ilde düğün saatlerinde kısıtlamaya gidilmişti. Bakanlık tarafından yayınlanan genelgede Adana, Ağrı, Ankara, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Kayseri, Konya, Mardin, Şanlıurfa, Van ve Yozgat 'ta yapılacak olan düğün ve nikahlar ise en fazla 1 saat içerisinde tamamlanacak. Sünnet, kına, nişan gibi organizasyonlara ise 26 Ağustos Çarşamba gününden itibaren müsaade edilmeyeceği bildirildi. İzmir'de ise sokak düğünleri kesinlikle yasaklandı. İşte konu ile ilgili detaylar...

İZMİR VALİLİĞİ DÜĞÜN GENELGESİ

İlimiz İl Hıfzıssıhha Kurulu, 1593 sayılı “Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 23 üncü maddesinde yazılı üyelerin katılımı ile İzmir Valisi Yavuz Selim KÖŞGER başkanlığında toplanmıştır. Yapılan toplantıda, ilimiz sınırları içerisinde yapılacak olan düğün, nişan, nikah, kına gecesi, gelin alma, sünnet düğünlerinde ve mevlit organizasyonlarında alınacak önlemler konusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72 nci maddeleri uyarınca aşağıdaki kararlar alınmıştır.

-COVID-19 bulaşma riskini en aza indirmek için aşağıdaki önlemlere uyulmasına, bu kapsamda tesis işleticileri ve şahıslar faaliyetlerini belirtilen kurallara göre sürdürmelerine ve güncellemeler için Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, ilgili Bakanlıklar ile yetkili kamu kurum ve kuruluşlarının yaptığı/yapacağı tüm düzenlemeleri takip etmelerine,

-Sokak düğünlerinin kesinlikle yapılmamasına,

-İhtiyaç halinde, mevcutsa ve uygunsa kaymakamlıktan izin alınarak düğün amaçlı okul bahçeleri kullanılmasına,

A-Organizasyon Öncesinde Yapılması Gerekenler:

Organizasyon davetiyelerde aşağıda belirtilen konularda bilgi ve uyarı yazıları bulunmasına;

● COVID-19 nedeni ile bütün misafirlerin maskeleri ile gelmesine ve nikâh/ düğün boyunca maske kullanılmasına,

● Tesis girişlerinde ateş ölçümü yapılmasına ve ateşi 38 dereceden yüksek olanlar ile semptom gösterenler salona alınamamasına,

● Tören süresince ve giriş çıkışlarda sosyal mesafe kurallarına uyulmasına,

● Birinci derece akrabalar (anne, baba, dede, büyükanne) dışında 65 yaş üzeri kişiler tesise alınmamasına, (Teyze, hala, amca, dayı, kuzenler birinci derece akraba sayılmayacaktır)

-Organizasyon sahipleri, başvuruları sırasında tesis işleticileri ve basım/matbaa faaliyeti gösteren işyerlerince bu konuda bilgilendirilmesine,

-Organizasyon tesislerine ve basım/matbaa faaliyeti gösteren işyerlerine kararın tebliği ilgili belediyesince yapılmasına,.

B-Organizasyon Tesisi/Alanı İçin Genel Önlemler:

1. Organizasyonlar bulaşma riskini azaltmak amacıyla mümkün oldukça açık havada yapılmasına ve süre mümkün olduğu kadar kısa tutulmasına, yemekli düğünlerde yemek servisi 1 saat içinde tamamlanmasına,

2. Kapalı alanlarda yapılacak organizasyonlarda mekânın sağlıklı havalandırılması için iki düğün arasında en az 1 saatlik zaman bırakılmasına, bu süre zarfında şartlara göre kapı/pencere açılarak veya merkezi sistemlerle doğal hava sirkülasyonu sağlanmasına,

3. Akşam düğünleri 20.00-22.30, gündüz düğünleri 13.30-16.00 saatleri arasında yapılmasına, 65 yaş üzeri olup organizasyona katılabileceği yukarıda belirtilen kişiler, yalnızca söz konusu organizasyon için olmak üzere saat 20.00-22.30 arası yapılacak düğünlere katılabilmesine ve saat kısıtlamasından muaf olmalarına,

4. Organizasyonun yapıldığı tesise/alana girişte davetli tüm katılımcıların adları, adresleri ve iletişim bilgileri organizasyonda tesis kullanılıyorsa tesis işleticisi tarafından, organizasyon sahibine ait özel ya da genel bir alanda yapılıyorsa organizasyonu yapan tarafından kaydedilmesine ve en az 14 gün saklanmasına, yine tesis işleticisi tarafından organizasyonda çalışan personel de kayıt alınmasına, (Bir veya daha fazla davetli toplantıdan sonraki 14 gün içinde COVID-19 tanısı aldığında bu listeler İlçe Sağlık Müdürlüğü/İl Sağlık Müdürlüğü tarafından talep edilecektir.)

5. COVID-19’a yönelik önlemleri içeren bilgilendirici afişler (salon kapasitesi, sosyal mesafe, maske, el hijyeni bilgileri ve kurallar) organizasyonun yapıldığı tesisin/alanın girişlerine (giriş holü, dış cephe, giriş kapısı vb.) ve içerisinde uygun yerlerde pano vb. yöntemlerle asılamasına,

6. Tesis girişinde ve sıra oluşabilecek tüm alanlarında (büfe, lavabo önleri vb.) sosyal mesafenin korunmasına yönelik olarak en az 1 metre ara ile yer işaretlemeleri yapılmasına; davetlilerin kendileri ve çalışanlar arasındaki sosyal mesafe (en az 1 metre) tesis/alan girişi dâhil her alanda korunmasına, bu alanlarda önlemlere uyumun kontrolü ile ilgili bir personel/kişi görevlendirilmesine, bu personel/kişi sosyal mesafe ve maske kullanımı konusunda gerekli uyarıları yapmasına,

7. Güvenlikten sorumlu personel tarafından üst araması yapılacaksa 1 metreden yakın temas olasılığı nedeniyle tıbbi maskeye ek olarak gözlük/yüz koruyucu kullanılmasına, bu ekipmanlar kişiye özeldir. Vücut salgılarıyla gözle görülür bir kirlenme olasılığı yoksa eldiven kullanılmamasına, el hijyeninin sağlanmasına,

8. Asansörlerin kullanımı sınırlandırılmasına, kapasitesinin üçte biri sayıda kişinin binmesine izin verilmesine ve bu sayı asansör girişinde belirtilmesine, asansör içerisinde sosyal mesafeyi korumak amacıyla kişilerin durması gereken alanlar, aralarında en az 1 metre mesafe olacak şekilde yer işaretleriyle belirlenmesine,

9. Organizasyonun yapılacağı tesis/alanlarına maske takılarak girilmesine, girişte işletme sahiplerince ve kişiye ait alanda düzenlenen organizasyonlarda organizasyonu yapan tarafından yeterli miktarda maske bulundurulmasına, maskesiz misafirlere girişte maske dağıtılmasına, maske tören ve kutlamalar sürecinde de ikram sunumları hariç kesintisiz ve doğru şekilde (ağzı ve burnu kapatacak şekilde)(gelin, damat, nikâh memuru ve şahitler dâhil olmak üzere) takılması sürdürülmesine,

10. Genel kullanım alanlarına atık kutuları konulmasına, bu kutuların sadece maske, eldiven gibi malzemeler için kullanılacağı belirtilerek ve bu atıklar imha edilirken diğer atıklarla birleştirilmemesine,

11. Tesisin/alan girişinde ve içinde ve ortak kullanım alanlarında (ana salon, bina girişi, kantin/kafeterya, lavabolar vb.) el antiseptiği veya dezenfektan bulundurulmasına, kişiler organizasyonun yapıldığı yere girerken ve çıkarken el antiseptiği kullanmalarına, teması mümkün olduğunca azaltabilmek için antiseptik veya dezenfektan dispanserleri mümkünse fotoselli ya da ayakla çalışacak şekilde olmasına, bu sağlanamıyorsa dezenfektan görevlendirilecek bir kişi tarafından misafirlere sunulmasına,

12. Organizasyonun yapıldığı tesise/alana gelen ziyaretçi ve çalışanların işletme personeli ve şahsa ait alanda yapılan organizasyonca organizasyon sahibi tarafınca belirlenecek kişi tarafından temassız olarak ateşi ölçülmesine, ateş ölçen personel/kişi tıbbi maskeye ek olarak yüz koruyucu kullanmasına, ateşi 38 0C’dan yüksek olanlar içeri alınmamasına, ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı belirtileri olan/ gelişen, COVID-19 tanısı alan veya temaslısı çalışanlar ve misafirler tıbbi maske takılarak COVID-19 yönünden değerlendirilmek üzere sağlık kurumuna yönlendirilmesine,

13. Tesis girişindeki karşılama töreninde tokalaşma ya da kucaklama/ sarılma yapılmamasına, sosyal mesafenin korunmasına, tören sonrasında uğurlama ve takı merasiminde tokalaşma ya da kucaklama/sarılma yapılmamasına, sosyal mesafenin korunmasına,

14. Organizasyon tesisi işletmecileri, sosyal mesafe önlemlerini almakla yükümlüdür. Genel kullanım alanlarına ve oturma düzenine ilişkin sosyal mesafe planı hazırlanmasına, tesisin misafir kapasitesi sosyal mesafe planına göre belirlenmesine, bu kapasiteye uygun sayıda misafir kabul edilmesine ve kapasite bilgisi tesisin girişinde görülebilir bir yere asılmasına, tesiste/alanda 4 metrekareye bir kişi düşecek şekilde personel ve davetli planlaması yapılmasına, içeriye alınması gereken kişi sayısı buna göre düzenlenmesine,

15. Organizasyon yapıldığı tesiste/alanda görevli personel dâhil 4 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde planlama yapılmasına, misafirlerin oturma düzeni masalar arası en az 1,5 metre, sandalyeler arası 60 cm olacak şekilde düzenlenmesine, mesafe ve oturma düzeni kuralları, aynı evde oturan çekirdek aileden olan misafir grubu için uygulanmayacaktır.

16. Kullanılacaksa kokteyl vb. masaları arası en az 1,5 metre olacak şekilde düzenlenmesine,

17. Her masada yeterli sayıda en az %70 alkol içeren kolonya veya el antiseptiği bulundurulmasına,

18. Yakın teması önlemek amacıyla takılar sandık ya da benzeri bir toplama kutusuna bırakılmasına,

19. Toplu fotoğraf çekimleri yapılmamasına, fotoğraf çekimleri sosyal mesafe kuralına uyarak çekilmesine, fotoğraf çekimi ve pasta kesimi esnasında gelin ve damat hariç mesafe kurallarına uyulmasına, maske kullanmak ve mesafe kuralına uymak kaydıyla misafirler gelin ve damatla bireysel fotoğraf çekimi yapabilmelerine,

20. Nikâh şekeri davetlilerle sosyal mesafe korunarak dağıtılmasına, dağıtan kişide maskeye ek olarak yüz koruyucu/ gözlük bulunmasına,

21. Organizasyonun yapıldığı tesis/alanda kişiler arasında temasa neden olabilecek ya da mesafe kuralına aykırılık oluşturulacak oyun, dans, halay ya da gösteri yapılmamasına, (gelin ve damat hariç). sadece misafirlerin dinlemesine yönelik müzik yayını (canlı müzik dâhil) yapılmasına,

22. Müzik veya mevlit okuması varsa yarım saatte bir maske ve mesafe anonsu yapılmasına,

C-İkramlara Yönelik Önlemler:

1. Organizasyon esnasında veya akabinde yemek içecek ikramı olması durumunda İçişleri Bakanlığı tarafından 30 Mayıs tarihinde valiliklere gönderilen genelge hükümlerine ve Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan COVID-19 kapsamında Restoran, Lokanta, Kafe, Pastane, Börekçi, Tatlıcı ve İçerisinde Yeme-İçme Hizmeti Sunan İşletmelerde Alınması Gereken Önlemler dikkate alınmasına,

2. Açık Büfe uygulanması durumunda, büfede bulunan yiyeceklerin misafirler tarafından alınmasını ve misafirlerin yiyeceklerle temas kurmalarını engelleyici bir cam siperlik bulundurulmasına, istenen yiyeceklerin önlemler dâhilinde bir görevli tarafından misafirlere verilmesinin sağlanmasına,

3. Ortak kullanımda olan çay/kahve makinası, sebil, içecek makinası ve benzeri cihazların ancak personel vasıtasıyla kullanımına müsaade edilmesine,

4. Okul bahçesinde yapılan organizasyonlarında yemek verilmesi durumunda tek kullanımlık malzemeler (çatal, kaşık, tabak vb.) tercih edilmesine,

-Bahsi geçen faaliyetlere ilişkin daha önce alınan Hıfzıssıhha Kurul Kararlarının ilgili düzenlemeleri bu karar ile geçersiz olmasına,

Tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılmasına Oy birliğiyle karar verilmiştir.Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.

Düğün için izin almak gerekiyor mu? Düğün yasağı olan iller hangileri?